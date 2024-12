Congresso Agci Gallura-Nuoro, Michele Fiori confermato presidente

Si è chiuso il primo congresso interprovinciale Agci Gallura-Nuoro

Si è tenuto ieri, 30 novembre, a Olbia, il primo Congresso Interprovinciale Agci Gallura-Nuoro, un appuntamento cruciale per il movimento cooperativo nel Nord-Est Sardegna. L’evento ha rappresentato un’occasione per rinnovare gli organi direttivi e per discutere delle prospettive strategiche del settore.

Ad aprire i lavori è stato Giovanni Loi, presidente regionale di AGCI Sardegna, che ha sottolineato l’importanza del percorso congressuale, momento di coesione e rilancio per il sistema cooperativo sardo. Presente anche Giovanni Schiavone, presidente nazionale di AGCI e di General Found S.p.A., che ha rimarcato il ruolo del fondo mutualistico nel sostenere lo sviluppo delle cooperative. Progetti come “Promozione e Sviluppo”, finanziati dal General Found, hanno già supportato la creazione di nuove imprese sul territorio, favorendo innovazione e sostenibilità.

La conferma di Michele Fiori

“Michele Fiori, presidente interprovinciale uscente e unico candidato per il nuovo mandato, ha presentato un bilancio delle attività, evidenziando le difficoltà affrontate e le prospettive future. Tra i temi centrali, la necessità di migliorare le infrastrutture – come la Tempio-Olbia e la Olbia-Arzachena-Palau – e di promuovere un welfare efficace. Fiori ha dichiarato: “Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali è un traguardo importante, ma per applicarlo servono risorse adeguate. Il nostro obiettivo rimane una cooperazione che garantisca lavoro dignitoso, equamente retribuito e partecipativo, con attenzione al benessere di soci e famiglie”.

“Un momento significativo è stata la promozione di Antonio Noli e Filippo Sanna, collaboratori storici dell’associazione, che sono stati nominati rispettivamente nel Comitato Misto Paritetico Regionale e nell’Osservatorio Regionale sugli Appalti e Accreditamenti. Questo risultato consolida il ruolo di AGCI Sardegna nel dialogo istituzionale e nella tutela delle cooperative. Di grande valore l’intervento del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha riconosciuto l’importanza del movimento cooperativo nel miglioramento dei servizi pubblici e nello sviluppo locale. “La collaborazione tra cooperative e amministrazioni rende più solide le comunità, aumentando ricchezza e benessere sociale” ha affermato.

“Anche Giovanni Deiana, direttore generale della presidenza della Regione Sardegna, ha sottolineato il ruolo strategico delle cooperative nel promuovere coesione sociale e sviluppo territoriale. Ha invitato il Nord-Est Sardegna a farsi guida di un processo che valorizzi non solo le proprie specificità, ma anche l’intera regione. Il Congresso si è concluso con l’elezione per acclamazione della lista “Rinnovamento Cooperativo per lo Sviluppo e la Coesione Sociale” guidata da Michele Fiori. Il nuovo Consiglio Direttivo interprovinciale si distingue per un maggiore equilibrio territoriale, grazie all’ingresso di rappresentanti della provincia di Nuoro, e per una significativa apertura alla componente femminile“.

