L’Olbia vede la luce, batte il Terracina e lo sorpassa in classifica

L’Olbia vince 2-1 col Terracina: 10 punti in 4 partite

Dopo un tracollo che sembrava inarrestabile arriva la risalita, l’Olbia batte il Terracina in rimonta e lo sorpassa anche in classifica. Al Nespoli i laziali erano passati in vantaggio a fine primo tempo, in pieno recupero. Durante l’intervallo, quindi, il Terracina era volato a 15 punti, lasciando l’Olbia a 10.

Ma il nuovo corso dei Guardiani del Faro sta andando in un altra direzione. Nella ripresa è arrivato il pareggio di De Grazia e il vantaggio definitivo di Furtado. Dopo il triplice fischio di chiusura la formazione laziale è rimasta a 12 mentre l’Olbia è volato a 13 punti. La cura Zé Maria sta dando i suoi frutti.

