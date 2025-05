Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Il programma completo per i festeggiamenti di San Simplicio a Olbia. Scopri gli ultimi appuntamenti dei festeggiamenti Ecco il programma

𝐃𝐚𝐥 𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝟐 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, arriva lo spettacolo mozzafiato del Bizzarro Team, guidato dallo stuntman di fama internazionale DiDi Bizzarro! Ecco l’evento

Il 17 e 18 maggio 2025, Golfo Aranci partecipa alla 29ª edizione di Monumenti Aperti, aprendo le porte della propria storia, del patrimonio naturalistico e della memoria collettiva. Scopri il programma

Mesu Maju in Coro – Concerto di musica Folk, domenica 18 maggio ore 20.00 – Basilica di San Simplicio, Olbia. Il programma

Sul filo del discorso incontra la poesia: Rime e legami a Olbia. Scopri l’evento

Prende il via una nuova iniziativa dell’Olbia Community Hub: un living lab dal titolo “Idee in Comune”.Il Living Lab “Idee in Comune” nasce per rispondere alla necessità di strutturare un sistema semplice, inclusivo e trasparente per raccogliere istanze, bisogni e proposte progettuali dalla cittadinanza, da sviluppare in collaborazione con il Community Hub. Il programma

Gli ultimi appuntamenti SPAZIO GIOVANI ADULTI in collaborazione con la psicologa Simona Serreri da Su Entu Lab a Olbia. Scopri l’evento

