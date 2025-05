Nuove condotte a San Teodoro, possibili disagi con l’acqua

Lavori di Abbanoa a San Teodoro.

Nell’ambito degli interventi di efficientamento delle reti idriche in corso di Abbanoa nel Comune di San Teodoro, martedì 20 maggio 2025 i tecnici di Abbanoa proseguiranno gli interventi di attivazione delle nuove reti. I lavori rientrano nell’appalto relativo ai Fondi di Sviluppo e Coesione “FSC” che sta portando alla sostituzione integrale di ulteriori 6 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci alle utenze.

L’investimento è di quasi 3,5 milioni di euro: oltre ai fondi “FSC” è inclusa anche una quota proveniente direttamente dal bilancio di Abbanoa come reinvestimento delle risorse ottenute tramite il pagamento delle bollette da parte degli utenti. È il secondo appalto “Fsc” che riguarda San Teodoro e si aggiunge ai lavori in corso con un ulteriore appalto finanziato tramite le risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza “Pnrr”.

Nel dettaglio, martedì saranno collegate tre nuove condotte appena realizzate nelle vie Baronia, Ogliastra e Arborea. Per eseguire l’intervento sarà necessario sospendere l’alimentazione idrica nelle strade interessate, via Cala D’Ambra e Barbagia: tra le 8 e le 17 circa potrebbero quindi verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Gli obiettivi. Gli interventi programmati mirano a superare le criticità del servizio idrico nel territorio di San Teodoro legate soprattutto a una crescita esponenziale degli insediamenti turistico-residenziali alla quale non era seguita un’attenta pianificazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture. Così a piccole tubature al servizio di poche case sparse si erano ritrovati allacciati interi villaggi turistici. Abbanoa ha eseguito un impegnativo studio tramite i servizi tecnici legali all’ingegnerizzazione delle reti. Sono state individuate le criticità, legate soprattutto a vecchie condotte realizzate in passato con materiali ormai superati (ben il 70 per cento delle reti è in materiale plastico) con diametri insufficienti a garantire il servizio, e pianificati gli interventi ora in corso.

