Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Casa di Babbo Natale a Golfo Aranci

Nel The Christmas Park di Golfo Aranci, in piazza Cossiga, tra le luci del Luna Park e la grande pista sul ghiaccio, c’è la Vera Casa di Babbo Natale! Scopri gli orari per visitarla

Tempo di Natale, il programma degli eventi ad Aglientu

Il Comune di Aglientu, insieme alla Pro Loco, all’Associazione culturale la Muita e ad altre associazioni locali, propone un ricco calendario di iniziative natalizie che includono musica, cultura, tradizioni, spettacoli e animazione per bambini. Scopri il programma

La notte bianca a Badesi

Badesi si prepara a vivere una notte davvero speciale. La magia del Natale accenderà le vie del paese con la Notte Bianca il 20 dicembre 2025. Un appuntamento da non perdere… Save the Date!

Olbia si accende di magia: il calendario degli eventi di Natale

Il calendario degli eventi natalizi di Olbia entra nel vivo. Tutti gli eventi in programma in città per il weekend. Scopri il programma

Risate in piazza a Golfo Aranci con Antonio Giuliani

Una serata all’insegna del sorriso e del divertimento attende Golfo Aranci. Domenica 21 dicembre, a partire dalle 18:00, piazza Cossiga si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere Antonio Giuliani, comico e attore tra i più amati dal pubblico italiano.

Babbo Natale porta la magia al Community Hub di Olbia

Sta arrivando… Babbo Natale all’Olbia Community Hub! E quest’anno arriva con una missione speciale: costruire insieme un Natale di comunità.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

