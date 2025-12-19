Gli orari degli uffici del Comune di Olbia.

In vista delle prossime festività natalizie e di fine anno, il Comune di Olbia ha comunicato alcune modifiche agli orari di apertura al pubblico degli uffici del Settore Affari Generali e Provveditorato, comprendenti anagrafe, elettorale, stato civile, statistica, toponomastica e protocollo. Le variazioni sono state adottate per consentire agli uffici di garantire la continuità dei servizi pur rispettando le esigenze del personale durante il periodo festivo.

In particolare, l’amministrazione ha anticipato al martedì la consueta apertura del mercoledì pomeriggio, in modo da offrire ai cittadini la possibilità di completare pratiche e richieste nei giorni immediatamente precedenti le festività. Il 23 dicembre, quindi, gli uffici saranno aperti dalle 9 alle 12 e dalle 14:45 alle 16:45, consentendo ai cittadini di accedere sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio. Il 24 dicembre l’orario sarà invece ridotto alla sola fascia mattutina, dalle 9 alle 12, per permettere al personale di prepararsi alle festività.

Per la settimana di fine anno, il 30 dicembre gli uffici seguiranno lo stesso schema del 23 dicembre, garantendo apertura sia al mattino, dalle 9 alle 12, sia nel pomeriggio, dalle 14:45 alle 16:45. Infine, mercoledì 31 dicembre l’accesso al pubblico sarà limitato alla sola mattina, dalle 9 alle 12, in concomitanza con la chiusura imminente dell’anno.

Il Comune invita pertanto tutti i cittadini a prendere nota dei nuovi orari per evitare disagi e a pianificare per tempo eventuali pratiche urgenti, ricordando che i servizi essenziali rimarranno comunque garantiti anche nei giorni festivi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui