Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

L’Amministrazione comunale continua a investire nella cultura e, questa volta, promuove una mostra di fotografie scattate da Mauro Caddeo con protagonisti i siti archeologici di Arzachena ritratti sotto la luce delle stelle. Inizierà venerdì 11 ottobre 2024, alle 17, al museo civico Michele Ruzittu in via Mozart, la presentazione di “Different lights” insieme a Giovanni Carta, nuovo delegato alla Cultura del Comune di Arzachena, all’autore e ai suoi collaboratori della società Aricaglia.L’evento

Venerdì 22 novembre alle 17:30 Rita Nappi presenta il suo libro GUARITRICI SARDE

dialoga con l’autrice: Ivan Ponsano. Guaritrici sarde tra medicina magia e inquisizione: “Guaritrici Sarde tra Medicina Magia e Inquisizione” un’opera di Rita Nappi Con un nucleo “donna” epicentro della ricerca e la compresenza di aspetti diversi nella metodica storico-scientifica, si analizzano le fonti e la loro attendibilità, attraverso un confronto tra modelli, con il reperimento di testimoni. Il dettaglio

La 13°edizione di Storie di un attimo a Olbia. Si svolgerà tra il centro storico, il museo archeologico e l’istituto Deffenu. POPOLI IN MOVIMENTO ha come obiettivo di mettere in evidenza le storie delle singole persone come unica narrazione che si contrappone a quella del continuo accostamento dei rifugiati come numeri. Il programma

Una meravigliosa giornata di trekking in MONTAGNA in collaborazione con @astarteinfopoint sul LIMBARA. L’evento

Il motoraduno a La Maddalena per San Colombano 2024 San Colombano 2024 sarà il 24 novembre a La Maddalena. Il dettaglio

