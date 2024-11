L’uomo era ricoverato a Olbia per aver contratto la malaria.

È deceduto l’uomo ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II, in gravi condizioni per aver contratto la malaria durante un viaggio recente in Zanzibar.

Le condizioni dell’uomo sono precipitate nelle scorse ore e nonostante l’impegno del personale medico del reparto di rianimazione e il ricorso al coma farmacologico, non ce l’ha fatta.

