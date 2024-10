Sabato 26 Statale 125 chiusa alle porte di Olbia

Domani 26 ottobre la statale 125 “Orientale Sarda” sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’ingresso di Olbia. Il provvedimento dell’Anas arriva per consentire interventi di manutenzione urgente al chilometro 311. La chiusura alla circolazione sarà attiva dalle 8 alle 17 e sarà in vigore per tutti i veicoli, ma con qualche eccezione. Potranno passare comunque i residenti, i lavoratori del Mater Olbia e i mezzi di soccorso.

Arrivando a Olbia la chiusura scatterà nella rotatoria Su Fenuju, al chilometro 308, Il traffico sarà deviato a sinistra verso via dello Spirito Santo, la Provinciale 87, per raggiungere la 131 Dcn. Per chi esce da Olbia e va verso sud la chiusura sarà all’latezza della stazione di servizio del chilometro 313 della statale 125. Da lì il traffico sarà dirottato verso la Sassari-Olbia da dove poi si potrà imboccare la 131 Dcn.

