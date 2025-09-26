MedFest 2025: giovani, scienza e cultura animano Olbia

Il MedFest 2025 a Olbia.

Olbia accoglie la seconda edizione del MedFest, l’expo dedicata ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in programma fino a domenica in piazza Elena di Gallura e davanti al museo. L’evento è promosso dalla Regione Sardegna, assessorato al Turismo, e dal Comune, con l’obiettivo di trasformarsi in un punto di riferimento per la transizione verde e digitale, la tutela della biodiversità, l’energia rinnovabile, la cooperazione culturale e il turismo responsabile.

L’evento offre un fitto calendario di talk, incontri, mostre e conferenze, coinvolgendo istituzioni, comunità scientifiche, imprese e società civile. Tra le novità di quest’anno spicca “Med Young”, progetto rivolto ai giovani con attività didattiche e talk curati dai content creator italiani più seguiti. Secondo il presidente del MedFest Giuseppe Ligorio, l’iniziativa punta a coinvolgere le nuove generazioni, rendendole protagoniste delle sfide future del Mediterraneo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui