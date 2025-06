Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Tutto pronto per la festa patronale a Badesi in onore del Sacro Cuore di Gesù. Il programma

Il 105 summer festival arriva a Golfo Aranci, in concerto 25 artisti. L’appuntamento con 25 degli artisti in lista è per il 27 giugno. Sul palco, al timone delle serate, due amati conduttori di Radio 105, Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. In apertura e chiusura dello show, un dj-set firmato Radio 105. Il dettaglio

La Carovana della Prevenzione arriva ad Aglientu, è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. L’evento

Gli appuntamenti dell’evento culturale “Berchidda incontri gli autori”. Scopri quando

Il servizio Bibliospiaggia è un servizio di biblioteca e lettura in spiaggia a Badesi in località li Junchi. E’ un’iniziativa culturale e ricreativa che porta i libri nei luoghi di villeggiatura. Il dettaglio

