In Gallura già eletti cinque sindaci, raggiunto il quorum

Eletti già 5 sindaci in Gallura
Su 13 Comuni chiamati alle urne per le Amministrative 2026 in Gallura ce ne sono 5 che hanno già i sindaci eletti. Nei centri dove c’è una sola lista in corsa l’unica sfida era con l’affluenza. Per portare a casa il risultato c’erano solo due condizioni. era necessario raggiungere il 40 per cento della partecipazione al voto e il 50 per cento dei voti validi. Il primo requisito nei cinque centri galluresi con una sola squadra in campo è stato raggiunto già dalla domenica.
Il quorum già raggiunto
- Berchidda – Andrea Nieddu – affluenza al 53,33%
- Bortigiadas – Emiliano Deiana – affluenza al 59,83%
- Luogosanto – Agostino Pirredda – affluenza al 54,63%
- Oschiri – Roberto Carta – affluenza al 50,20%
- Sant’Antonio di Gallura – Carlo Duilio Viti – affluenza al 59,09%