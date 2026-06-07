In Gallura già eletti cinque sindaci, raggiunto il quorum

Eletti già 5 sindaci in Gallura

Su 13 Comuni chiamati alle urne per le Amministrative 2026 in Gallura ce ne sono 5 che hanno già i sindaci eletti. Nei centri dove c’è una sola lista in corsa l’unica sfida era con l’affluenza. Per portare a casa il risultato c’erano solo due condizioni. era necessario raggiungere il 40 per cento della partecipazione al voto e il 50 per cento dei voti validi. Il primo requisito nei cinque centri galluresi con una sola squadra in campo è stato raggiunto già dalla domenica.

Il quorum già raggiunto

Berchidda – Andrea Nieddu – affluenza al 53,33%

– Andrea Nieddu – affluenza al 53,33% Bortigiadas – Emiliano Deiana – affluenza al 59,83%

– Emiliano Deiana – affluenza al 59,83% Luogosanto – Agostino Pirredda – affluenza al 54,63%

– Agostino Pirredda – affluenza al 54,63% Oschiri – Roberto Carta – affluenza al 50,20%

– Roberto Carta – affluenza al 50,20% Sant’Antonio di Gallura – Carlo Duilio Viti – affluenza al 59,09%

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui