In Gallura già eletti cinque sindaci, raggiunto il quorum

sindaco fascia tricolore

8 Giugno 2026

di Pietro Chiaese

Eletti già 5 sindaci in Gallura

Su 13 Comuni chiamati alle urne per le Amministrative 2026 in Gallura ce ne sono 5 che hanno già i sindaci eletti. Nei centri dove c’è una sola lista in corsa l’unica sfida era con l’affluenza. Per portare a casa il risultato c’erano solo due condizioni. era necessario raggiungere il 40 per cento della partecipazione al voto e il 50 per cento dei voti validi. Il primo requisito nei cinque centri galluresi con una sola squadra in campo è stato raggiunto già dalla domenica.

Il quorum già raggiunto

  • Berchidda – Andrea Nieddu – affluenza al 53,33%
  • Bortigiadas – Emiliano Deiana – affluenza al 59,83%
  • Luogosanto – Agostino Pirredda – affluenza al 54,63%
  • Oschiri – Roberto Carta – affluenza al 50,20%
  • Sant’Antonio di Gallura – Carlo Duilio Viti – affluenza al 59,09%
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