Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

𝐃𝐚𝐥 𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝟐 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, arriva lo spettacolo mozzafiato del Bizzarro Team, guidato dallo stuntman di fama internazionale DiDi Bizzarro! Scopri l’evento

Venerdì 30 maggio si terrà la Giornata Ecologica presso la spiaggia Li Junchi a Badesi. Un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla tutela del patrimonio ambientale, un tema più che mai attuale e urgente. Scopri l’evento

Domenica 1 giugno alle ore 19.00 ci sarà l’inaugurazione della vecchia Fonte ad Aglientu: si tratta di un monumento importante per il Comune e la comunità. Il programma

Il campione di judo Marco Maddaloni arriva a Golfo Aranci per incontrare cittadini e studenti e presentare il suo libro “L’Anima del Campione”. Il dettaglio

Le biologhe marine di @worldrise_official saranno presenti ogni giorno a Cala Moresca dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:00 per accompagnarti in un mare di attività gratuite alla scoperta del Pianeta Blu! Il programma

Il saggio di danza “Burlesque” sarà il 1 giugno 2025 ore 21.30 presso il teatro Nelson Mandela a Santa Teresa di Gallura. Il dettaglio

Domenica 1° giugno, sul campo comunale Basa di via Giuliano Lissia, si terrà la seconda edizione del Memorial Achille. Il programma

