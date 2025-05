Olbia dice addio a Enza Ilardo, aveva solo 63 anni

Addio a Vincenza Ilardo, nota Enza.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Vincenza Ilardo, conosciuta in città semplicemente come Enza, a causa di una malattia. La donna, volata via a soli 63 anni, era molto conosciuta e voluta bene da tutti, sopratutto nel quartiere Sa Minda Noa, luogo dove viveva. Ex atleta di pallavolo, amata per la sua solarità, lottava da tempo contro il cancro, una lunga battaglia che purtroppo non è riuscita a vincere.

La 63enne lascia due figli e due nipotini ed è ricordata come una grande donna, solare e coraggiosa. Sono tantissimi i commenti di amici e conoscenti, che hanno dato l’ultimo saluto a Enza Ilardo, rimasti increduli per la sua prematura scomparsa. I funerali di Enza si terranno domani, sabato 31 maggio, alle ore 15:00, nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi.

