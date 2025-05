La Lega Sardegna rivendica il ruolo di Salvini per la galleria S’Iscala sulla 131 Dcn

La Lega Sardegna rivendica il ruolo del ministro Salvini nella fine dei lavori per la galleria S’Iscala inaugurata oggi sulla 131 Dcn. “Un ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e ad Anas per aver restituito al territorio la galleria S’Iscala sulla Strada statale 131 Ddn – commenta il segretario sardo della Lega Michele Ennas -. Un’opera moderna, fondamentale per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità di una strada strategica della nostra isola. Un segno tangibile dell’impegno concreto del ministro Salvini e della Lega nei confronti della Sardegna”.

“L’ammodernamento della galleria S’Iscala è parte integrante di un progetto più ampio sulla 131 Dcn del valore di diversi milioni di euro – continua Ennas -. Questo traguardo è molto più che un’apertura simbolica: è un messaggio forte e chiaro. La Sardegna è al centro di una visione politica che guarda ai fatti, alla concretezza, al futuro e alle necessità reali dei cittadini”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui