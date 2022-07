Il ct della nazionale Roberto Mancini in vacanza a Cannigione

Cannigione meta delle vacanze di Mancini dal 1988.

Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini sta trascorrendo le vacanze a Cannigione. Un’abitudine, quella del CT, che va avanti da 35anni.

“Ho iniziato nel 1988 – afferma Mancini -, e da allora non ho più lasciato questo angolo magico dell’isola. Ho avuto una villa, poi da qualche tempo vengo in albergo, una volta qui, una volta lì. Ma sempre in questa zona, basta girare e qua intorno un pezzo di paradiso si trova sempre“.

“Non mi sono più staccato da allora – prosegue l’allenatore -. La mia spiaggia preferita è la Celvia, dove ho trascorso lunghe giornate al mare. Ci vado tuttora. Mi concedo anche dei giri in barca“.