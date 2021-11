Si chiudono i lavori del Distretto Rurale Gallura.

Il costituendo Distretto Rurale Gallura verso il riconoscimento giuridico, a cura della Regione, e per la sua costituzione in organismo giuridico autonomo, per partecipare ai bandi e richiedere i finanziamenti per gli imprenditori agricoli del territorio.



“Particolarmente complessa è stata la fase di definizione dell’organismo del distretto, dal punto di vista giuridico ed amministrativo – dichiarano i sindaci – che ha comportato la richiesta di un parere legale e il coinvolgimento dello stesso Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, che si è espresso in merito formalmente, indirizzando le scelte del partenariato pubblico privato che, a breve, verrà chiamato ad esprimersi su una proposta che ha preso forma alla fine del lungo percorso partecipato nei diversi territori”.



Forte è l’intenzione del Distretto, che comprende 41 comuni e una popolazione di quasi 200mila abitanti, di rappresentare un territorio ampio e coeso, che corrisponde ad altrettanta responsabilità ed impegno da parte del presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura Fabio Albieri e di tutti i colleghi sindaci, avendo “contribuito fattivamente all’organizzazione del costituendo distretto – che potrà rappresentare un volano per lo sviluppo del settore agricolo e delle attività ad esso connesse”, scrivono.

Di particolare rilevanza è stata, inoltre, l’attività del gruppo di lavoro tecnico amministrativo, a tale fine costituitosi, che ha analizzato i fabbisogni provenienti dal territorio – emersi nel corso della fase di animazione territoriale – e verificato e allineato oltre 1.000 schede presentate dai privati, con una previsione media finanziaria pari ad euro 250mila per singola azienda e una previsione globale di potenziali richieste di finanziamento, dà riferire al medio termine, superiore ai 250 milioni di euro.

Sono state, inoltre, individuate le filiere maggiormente rappresentative del territorio, come quella del bovino, di razza limousine, ovicaprino sardo, vitivinicolo, ortofrutticolo e la silvicoltura. “Il risultato delle attività portate avanti dal gruppo di lavoro tecnico amministrativo – proseguono ancora -, unitamente alle diverse opzioni per la forma giuridica da utilizzare per la costituzione del distretto, è in fase di ultimazione e verrà sottoposto a breve all’attenzione del partenariato. Nel frattempo, le amministrazioni pubbliche coinvolte, si sono riunite ad Oschiri il 17 novembre scorso per definire gli aspetti di loro competenza, prima dell’imminente incontro di partenariato pubblico privato che verrà calendarizzato a breve per la conclusione del percorso di animazione e l’approvazione dei documenti necessari per la costituzione del Distretto Rurale. Tutti i soggetti coinvolti nel corso dell’animazione e/o che hanno partecipato e/o che hanno interesse a partecipare alla fase conclusiva del percorso verranno informati dell’incontro attraverso il sito istituzionale dell’Unione, i social e nelle forme di rito, per le istituzioni”.