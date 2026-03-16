Chiusure stradali a Olbia per i lavori sul nuovo pendolino

Le chiusure stradali a Olbia.

A Olbia continueranno anche nel mese di aprile le attività di omologazione del treno Atr465 Caf, il cosiddetto pendolino, iniziate a marzo e gestite da Ferrovie dello Stato. Le operazioni, necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza del convoglio, comporteranno modifiche alla circolazione stradale in alcune zone della città, in particolare durante le ore notturne. I passaggi a livello coinvolti potrebbero subire chiusure prolungate fino al 21 aprile, tra le 23 e le 5 del mattino, interessando strade come Enas-Olbia (Strada comunale), via Portogallo, corso Umberto I, via Mameli e via Porto Romano.

L’amministrazione comunale ha invitato nuovamente i cittadini a organizzare i propri spostamenti tenendo conto delle chiusure e a valutare percorsi alternativi per evitare disagi. Al contempo, ha espresso gratitudine alla popolazione per la collaborazione e la pazienza dimostrate, sottolineando che le limitazioni notturne sono indispensabili per completare in sicurezza tutte le verifiche tecniche sia sul treno che sugli impianti ferroviari.

Ferrovie dello Stato e il Comune di Olbia hanno confermato il loro impegno a garantire una mobilità efficiente e sicura per pendolari e residenti, minimizzando i disagi senza compromettere le operazioni necessarie per l’omologazione del convoglio. La prosecuzione dei lavori testimonia l’attenzione verso la sicurezza dei trasporti e la necessità di rispettare le procedure tecniche previste, assicurando che le operazioni si svolgano nel pieno rispetto delle norme e della funzionalità del servizio ferroviario.

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