Gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura.

Scopri gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Arbaree, il libro di Vindice Lecis: la presentazione a Olbia

Arbaree, il libro di Vindice Lecis venerdì 10 aprile alle 17:30. Dialoga con l’autore: Gianni Mutzu Sardegna, 1474. L’esercito del marchese di Oristano e conte del Goceano, Leonardo de Alagòn, muove guerra ai feudi del viceré Nicolò Carroz. A guidarlo è Nicola Montonaro, capitano aitante e avventuriero, che in pochi mesi avanza verso Cagliari occupando terre e castelli.

Weekend a tutto vinile a Olbia

Sabato 10 e domenica 11 arriva un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica: presso il Centro Commerciale Terranova sarà allestito uno speciale store dedicato all’esposizione e vendita di vinili.

Al 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 di Tempio il volume 𝙍𝙚𝙣𝙯𝙤 𝘼𝙧𝙗𝙤𝙧𝙚, 𝙗𝙤𝙣𝙩𝙖̀ 𝙫𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖

Nella serata di 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟬 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬, è in programma 𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 una serata in compagnia di 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶𝘂 che presenterà il volume 𝙍𝙚𝙣𝙯𝙤 𝘼𝙧𝙗𝙤𝙧𝙚, 𝙗𝙤𝙣𝙩𝙖̀ 𝙫𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 (Rai Libri) in cui l’autore ripercorre “vita, opere, opinioni e quant’altro” dello showman foggiano e ne offre una rilettura critica in chiave umana e artistica.

Sant’Antonio di Gallura, un laboratorio di lettura dedicato ai bambini

A Sant’Antonio di Gallura si svolgerà un laboratorio di lettura dedicato ai bambini, un momento speciale per stare insieme e scoprire il piacere dei libri. In un ambiente accogliente come la biblioteca comunale, i piccoli partecipanti possono ascoltare storie, condividere emozioni e crescere attraverso la lettura.

Tempio Pausania: una serata all’insegna della musica sacra

Sabato 11 aprile, alle ore 19.30, la suggestiva cornice della Cattedrale di San Pietro a Tempio Pausania accoglierà un evento speciale capace di intrecciare tradizione, spiritualità e identità culturale.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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