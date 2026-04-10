Ad Arzachena un corso di potatura ulivi, tra teoria e pratica

Il corso di potatura degli ulivi ad Arzachena.

Con il coinvolgimento di 50 partecipanti si è svolta la seconda edizione del corso di potatura degli ulivi ospitato dal Comune di Arzachena all’interno del calendario primaverile dedicato alle lezioni incentrate sul comparto agroalimentare e sulle tradizioni regionali.

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L’iniziativa, inserita nel programma formativo promosso sul territorio comunale, ha visto la collaborazione della Cooperativa sociale Oleificio Gallura in qualità di partner organizzativo. Il progetto è stato promosso dalla delegata alle Attività Produttive Stefania Fresu, che ha inserito il percorso tra le attività rivolte alla valorizzazione delle competenze legate alla coltivazione dell’olivo e alla produzione olearia.

Nel corso delle attività formative, i partecipanti hanno seguito momenti di approfondimento teorico svolti in aula, affiancati da una fase dedicata alla degustazione dell’olio e da esercitazioni pratiche realizzate direttamente in un uliveto, dove sono state illustrate le tecniche di potatura e gli interventi agronomici legati alla cura delle piante. Il percorso si è sviluppato attraverso queste diverse modalità didattiche integrate, consentendo lo svolgimento delle lezioni sia in ambito teorico sia sul campo, con l’obiettivo di ripercorrere le fasi principali della gestione dell’olivicoltura all’interno del contesto territoriale di Arzachena.

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