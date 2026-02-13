Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Olbia, la mostra fotografica “Su foga ‘e Satta Antoni”

Venerdì 6 febbraio, alle ore 18:00, presso la galleria della Società dello stucco, in via Cavour 43, sarà inaugurata la mostra fotografica Su foga ‘e Satta Antoni, dedicata alla prima uscita delle maschere tradizionali il 16 e il 17 gennaio in Barbagia. L’inaugurazione darà impreziosita dalla performance dal vivo del cantautore Daniele Gala, che eseguirà il suo ultimo brano Viseras, presentato qualche giorno fa al muse o delle maschere di Mamoiada.

Santa Teresa di Gallura in festa: al via il Carnival Party

Santa Teresa di Gallura si prepara a vivere il Carnival Party 2026, un ricco calendario di eventi pensato per animare il centro cittadino e coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età. La manifestazione si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele I e proporrà quattro appuntamenti all’insegna della musica, della tradizione e del divertimento.

La Festa di Carnevale a Sant’Antonio di Gallura

Il Comune di Sant’Antonio di Gallura si prepara a festeggiare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con La Festa di Carnevale, un evento all’insegna della musica, della convivialità e delle tradizioni locali. L’iniziativa, pensata per coinvolgere grandi e piccoli, con ingresso libero.

Carnevale Berchiddeddu in Festa

Il 14 febbraio dalle 14.45 il paese si riempie di colori, musica e sorrisi per un pomeriggio all’insegna dell’allegria! Il Comitato invita tutta la comunità a partecipare al Carnevale Berchiddeddu in Festa: una giornata di divertimento per grandi e piccini, con la tradizionale sfilata dei carri mascherati, premi speciali per i costumi più belli e tante sorprese.

Al via il “Cross Città di Olbia: Trofeo Gabriele Pattitoni”

La P.A.O., Podistica Amatori Olbia, con il patrocinio del Comune di Olbia, sta organizzando per il 15 febbraio, al parco del Padrongianus, la manifestazione “Cross Città di Olbia. Trofeo Gabriele Pattitoni”, 4° Giornata Festival del Cross valida come campionato regionale individuale ragazzi e ragazze, campionato regionale individuale di master M/F, campionato regionale di società cadetti e cadette.

