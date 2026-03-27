Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Tempio Pausania, il progetto sui disturbi del comportamento alimentare

Prosegue con ampia partecipazione il Mese Lilla a Tempio Pausania, il progetto di sensibilizzazione

sui disturbi del comportamento alimentare (DCA), ideato dalla pedagogista Silvia Piga, in

collaborazione con l’Associazione Moviment’Arti, diretta da Daniela Tamponi, e realizzato con il

patrocinio del Comune di Tempio Pausania.

L’esposizione sul tema del Junk food degli studenti di Olbia

Dal 3 al 31 marzo 2026, presso il Parcheggio ASPO di San Simplicio di Olbia, sarà possibile vedere l’esposizione dei bozzetti degli studenti della classe 3F del Liceo “G. M. Dettori” – Liceo Artistico e Musicale “F. De Andrè” di Olbia sul tema del junk food e dello spreco alimentare. Immagini che invitano a riflettere sul rapporto con l’alimentazione, la produzione e la diffusione dei prodotti alimentari.

A Olbia un viaggio nella storia più profonda della Sardegna

Un viaggio nella storia più profonda della Sardegna, tra villaggi, scambi e relazioni nel cuore del Mediterraneo. Venerdì 27 marzo alle ore 18:00, all’Olbia Community Hub (via Perugia 3), ti aspettiamo per un nuovo appuntamento del ciclo “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria”, organizzato in collaborazione con Sardegna Turistica.

Tempio si fa in tre: Serata di sostegno per il Parco Tenda

Una serata all’insegna della cultura, della musica e della solidarietà. Sabato 28 marzo, alle ore 21.00, il Teatro del Carmine aprirà le sue porte per ospitare lo spettacolo “La Storia siamo noi – voci, suoni e appunti di Sardegna”, un intenso viaggio narrativo e musicale firmato da Flavio Soriga e Salvatore Maiore.

Walk For the Cure, passeggiata dedicata alla prevenzione femminile a Berchidda

L’Amministrazione Comunale, l’Assessorato ai Servizi Sociali, l’Associazione Komen Italia e il Mater Olbia Hospital vi invitano a partecipare sabato 28 marzo alla Walk For the Cure, passeggiata solidale dedicata alla salute e alla prevenzione femminile a Berchidda.

Il Trofeo dei Circoli nel Golfo di Olbia

Il Trofeo dei Circoli entra nel vivo e si prepara a tornare in acqua domenica 29 marzo per la terza tappa del circuito, dopo una seconda prova che ha offerto spettacolo e conferme

nelle acque del Golfo di Olbia.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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