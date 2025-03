Forti piogge in Gallura e nel Sassarese, scatta l’allerta meteo

L’allerta meteo in Gallura e nel Sassarese.

Il fine settimana volge al termine in Sardegna con un peggioramento delle condizioni meteo previsto per le ultime ore della domenica. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico, valida dalle 18 fino alle 23:59. Le zone interessate dal provvedimento sono la Gallura e il Logudoro, dove si attendono precipitazioni che potrebbero causare disagi.

Si tratta della seconda allerta nell’arco di pochi giorni: solo tre giorni fa, infatti, l’attenzione era stata rivolta alle aree dell’Iglesiente, del Campidano e del Flumendosa-Flumineddu. Ancora una volta, la Protezione Civile richiama alla massima prudenza e invita la popolazione a seguire le indicazioni fornite per limitare i rischi legati al maltempo.

Le raccomandazioni diffuse dal servizio di Protezione Civile regionale sottolineano l’importanza di adottare comportamenti adeguati durante i fenomeni temporaleschi. In particolare, viene consigliato di rimanere in casa, evitando spostamenti non necessari e, in caso di locali situati ai piani bassi, di trasferirsi ai livelli superiori per maggiore sicurezza. È inoltre fondamentale restare aggiornati sull’evolversi della situazione e sulle disposizioni impartite dalle autorità.

Viene espressamente vietato attraversare corsi d’acqua in piena, sia a piedi che con veicoli, sostare nei pressi di ponti, argini di fiumi o torrenti e percorrere sottopassi che potrebbero allagarsi rapidamente. L’invito è a rispettare scrupolosamente queste misure per ridurre al minimo i pericoli e garantire la sicurezza della popolazione.

