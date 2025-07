Superenalotto, in Gallura due vincite da oltre 20mila euro

Doppietta in Gallura con il SuperEnalotto, col concorso di giovedì 10 luglio arrivano due vincite da 20.019,6 euro. Secondo Agipronews un 5 è stato centrato a Olbia, nel centro commerciale Auchan in Località Sa Marinedda. Lo stesso risultato, con lo stesso premio, arriva a Loiri Porto San Paolo. Qui la fortuna è passata dalla tabaccheria di Francesco Carbone, in via Don Luigi Sturzo, 26.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro risale al 22 maggio 2025 ed era stato centrato a Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 11 luglio, sale a 24,3 milioni di euro.

