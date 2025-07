La manager Vivian Spohr scrive alla famiglia di Gaia Costa

La manager tedesca che ha travolto e ucciso Gaia Costa a Porto Cervo dalla Germania manda un messaggio alla famiglia. Assicura di essere a disposizione dei Pm. Le parole di Vivian Spohr sono rivolte alla stampa e alla Gallura, per chiarire che è tornata a casa dopo la tragedia ma non è scappata. “La signora Spohr si è posta a completa disposizione dell’autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini – si legge nel testo diffuso dai legali Angelo Merlini e Alessandro Vitale – e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze“.

La manager tedesca, moglie dell’ad di Lufthansa, parla della tragica scomparsa di Gaia Costa ed “esprime il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente, che ha travolto una famiglia, la città di Tempio e l’intera comunità della Gallura“.

