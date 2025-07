Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

La festa del Gusto Internazionale a Golfo Aranci in Piazza Cossiga dal 9 al 13 luglio, tutti i giorni dalle 18:00 alle 00:30. Sotto il cielo stellato della Sardegna, vivi l’estate più gustosa di sempre! Scopri il dettaglio

Evento Live a Isola Rossa in Via I Parcheggi 11 Luglio alle ore 21:00 con lo spettacolo comico con Pino e gli Anticorpi. Il programma

Olbia ospiterà un altro grande evento all’insegna della musica: è l’Rds Summer Festival, in programma l’11 e il 12 luglio nell’area compresa tra il Molo Bosazza e piazza Elena di Gallura, di fronte al municipio. Il dettaglio

ProLoco Badesi Duemilaquindici con il contributo del Comune di Badesi vi invita alla 9° edizione del festival canoro LE VOCI Badesi NELLA NOTTE. Il programma

L’Associazione turistica Proloco Aglientu organizza un concerto al tramonto venerdì 11 luglio 2025 presso monumento storico nuraghe Tuttusoni, dalle ore 20.00 verso la strada per Portobello di Gallura, a 4 km da SP 90. Il dettaglio

La stagione dello yoga al tramonto è ufficialmente iniziata anche al SEATY Golfo Aranci, nella splendida spiaggia di Cala Moresca! Scopri quando

La sagra delle seadas a Sant’Antonio di Gallura si terrà sabato 12 luglio 2025. Un evento tradizionale che celebra questo dolce tipico sardo, con musica, balli. Il programma

L’ASSOCIAZIONE POLIFONICA “SACRO CUORE” con il patrocinio e il contributo del Comune di Badesi e la collaborazione della Pro Loco di Badesi presenta la XVI RASSEGNA Bozi in Coru. L’evento

Ben tornato turista 2025 a Monti sarà il sabato 13 luglio 2025 dalle ore 19 in Piazza Regina Margherita. La manifestazione enogastronomica è promossa dal Comune e dalla Pro loco di Monti, paese dell’interno della Gallura. Il dettaglio

L’associazione Villa di Castro di Sant’Antonio di Gallura organizza il 16°trofeo di pesca con tecnica libera sul Lago del Liscia il 13 luglio. Il programma

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui