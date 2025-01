Interrogazione in Consiglio regionale sul volo diretto da Olbia a New York

Il volo diretto Olbia-New York e i collegamenti tra la Sardegna e gli Usa sono un obiettivo della Giunta Todde, ma Fdi chiede lumi. A novembre l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, ha parlato di questo progetto e ora Fratelli d’Italia chiede aggiornamenti. Ci pensa il capogruppo Paolo Truzzu con un’interrogazione all’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca. “Quali saranno i tempi del bando per la realizzazione del collegamento aereo diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti d’America, ma soprattutto quali e quante risorse saranno destinate alla sua realizzazione?”. Dopo gli annunci della Giunta, che ipotizzavano i collegamenti a partire dal 2026, non ci sono più state informazioni certe. Sono passati due mesi e l’ex candidato presidente della Regione vuole sapere se le procedure per i bandi sono realmente andate avanti.

“Una notizia che ha suscitato particolare entusiasmo e che potrebbe incidere in maniera positiva sia sul mercato turistico che su quello agroalimentare – commenta Truzzu -, facilitando l’apertura di nuove opportunità di mercato. L’auspicio è che non sia l’ennesimo promessa-spot della Giunta Todde, specializzata in annunci propagandistici”.

