Lavori sull’acquedotto Coghinas 2, disagi con l’acqua in Gallura

I lavori sull’acquedotto Coghinas 2 provocherà disagi in Gallura.

L’Ente Acque della Sardegna (Enas) ha annunciato che mercoledì 9 e giovedì 10 luglio si svolgeranno importanti interventi di manutenzione e risanamento lungo l’acquedotto Coghinas 2. Questa condotta fornisce acqua grezza ai potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale, Castelsardo – che serve anche il comune di Tergu – e, da alcuni mesi, al potabilizzatore di Pedra Majore, che rifornisce i comuni di Valledoria, Badesi, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Trinità d’Agultu. Normalmente, Pedra Majore riceve l’acqua dalla condotta Coghinas 1, ma in questa occasione sarà alimentato tramite la linea Coghinas 2.

I lavori, finanziati dai fondi del Pnrr, sono finalizzati a garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema idrico. Per quanto riguarda Badesi e Trinità d’Agultu, l’erogazione dell’acqua sarà assicurata grazie alle scorte presenti nei serbatoi locali. In Gallura, dove il potabilizzatore di Pedra Majore supporta anche altri comuni, verrà attivata l’alimentazione dal potabilizzatore dell’Agnata. Tuttavia, in località come Santa Teresa, La Maddalena e nelle frazioni di Conca Verde, Li Lucianeddi, San Pasquale, Porto Pollo, Capannaccia, Li Espi, Vignola, Portobello e Rena Majore, si potranno verificare temporanei cali di portata e pressione in base ai consumi estivi.

Abbanoa ha assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi. In caso di anomalie, è possibile contattare il servizio guasti tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Al momento del ripristino del flusso, l’acqua potrebbe apparire temporaneamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle tubazioni.

