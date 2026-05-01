Maestri del lavoro 2026, premiati tre lavoratori della Gallura

I lavoratori della Gallura premiati come Maestri del lavoro 2026.

Tra i nuovi Maestri del Lavoro insigniti nel 2026 figurano anche tre lavoratori della Gallura, protagonisti della cerimonia ufficiale svoltasi a Cagliari in occasione della Festa del Lavoro. Si tratta di Franca Maria Littera, residente a Olbia, impiegata da 33 anni presso il Banco di Sardegna, di Giorgio Cosimo Taccori, anch’egli olbiese, con un’analoga anzianità di servizio maturata in Poste Italiane, e di Francesco Ferrai, originario di Budoni, che da 36 anni opera nel settore energetico con E-Distribuzione.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso della cerimonia organizzata nella Sala Consiliare del Palazzo del Governo del capoluogo sardo, dove alle 8:30 si sono riuniti rappresentanti delle istituzioni civili e religiose dell’isola. In questa cornice si è svolta la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, onorificenze attribuite dal presidente della Repubblica a lavoratrici e lavoratori distintisi nel corso della propria carriera per competenza, dedizione e costanza.

Complessivamente sono stati 20 i destinatari provenienti da diverse aree della Sardegna e attivi in molteplici ambiti produttivi. A ciascuno di loro è stata assegnata la decorazione che sancisce il titolo di Maestro del Lavoro, riconoscendo percorsi professionali caratterizzati da impegno continuativo e qualità delle prestazioni offerte nel tempo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui