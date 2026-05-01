Gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura.

Scopri gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Passeggiata Ecologica a San Pantaleo

Una giornata all’insegna della natura, del movimento e del rispetto per l’ambiente a San Pantaleo.

Il 1° maggio 2026 ti aspettiamo a San Pantaleo per una passeggiata ecologica tra paesaggi mozzafiato, sentieri immersi nel verde e momenti di condivisione. Un percorso di difficoltà media, adatto a chi ama camminare e vivere il territorio in modo consapevole.

Sapori e Sensazioni: a Santa Teresa Gallura due giorni tra gusto e tradizione

Sarà un inizio di maggio all’insegna dei profumi, dei colori e delle tradizioni quello in programma a Santa Teresa Gallura, dove l’1 e 2 maggio 2026 andrà in scena la decima edizione di Sapori e Sensazioni sulle Bocche.

Torna la Mezza Maratona nel cuore di Olbia

Preparati a vivere un evento che unisce sport, paesaggio e vacanza. Il 3 maggio 2026 torna la mezza maratona in uno degli scenari più affascinanti d’Italia: un percorso che si snoda tra mare color smeraldo, panorami mozzafiato e l’energia di una città pronta ad accogliere atleti e appassionati.

Olbia Spring, la settimana del turismo attivo

Torna Olbia Spring, la settimana del turismo attivo dal 25 aprile al 1° maggio 2026 la vetrina promozionale nata nel 2012 grazie alla preziosa collaborazione di numerosi operatori turistici, per diffondere un messaggio destinato agli amanti degli sport e della vita all’aria aperta.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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