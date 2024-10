Il maltempo non lascia la Gallura, nuova allerta per la pioggia

Maltempo in Gallura, pioggia sarà abbondante nei prossimi giorni

Una nuova allerta meteo per il maltempo riguarda pure la Gallura dove è prevista tanta pioggia per tutta la settimana. In alcune zone l’acqua nei giorni scorsi è stata più clemente, ma ci sono centri come Olbia che sono stati investiti da abbondanti precipitazioni. Domani, mercoledì 23 ottobre, questa sarà la norma praticamente in tutta la Gallura e nel resto dell’Isola.

La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo per piogge e temporali per una perturbazione che sta per attraversare l’isola. Arriverà già da stasera nel sud per poi attraversare tutta la Sardegna domani.

“La situazione sinottica è caratterizzata da un’area con vorticità ciclonica in quota posizionata tra l’Africa settentrionale e il Mediterraneo centro-occidentale e un campo di alta pressione con massimo sull’Europa centro-orientale”. Così la Portezione civile regionale spiega il fenomeno in atto. “L’azione combinata delle suddette strutture bariche favorirà l’afflusso di aria calda e instabile di origine africana verso le coste sud-orientali della Sardegna”.

“Valutate le informazioni disponibili si emette il seguente: avviso di condizioni meteorologiche avverse dalle ore 21 di oggi (22 ottobre 2024) e fino alle 18 di domani (23 ottobre 2024) si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna meridionale ed orientale. I cumulati saranno localmente molto elevati in 12h con temporali di forte intensità più diffusi sul settore sud-orientale; i fenomeni inizieranno dai settori centro-meridionali per poi muoversi lentamente verso nord“.

