Operai di Abannoa in azione a Olbia per un guasto a una condotta

È in corso un intervento degli operai di Abbanoa per un guasto a una condotta di Olbia, con disagi per l’acqua in alcune strade. “I tecnici di Abbanoa hanno individuato e isolato un guasto nella condotta di via Sangallo, a Olbia. Sono ora in corso i lavori per eliminare la dispersione. Grazie alla distrettualizzazione della rete idrica sarà sospesa l’erogazione al solo nodo idraulico della zona. Fino alle 17 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle vie Aldo Moro, Veronese, Biddau, Degortes, Ferrini, San Michele, Galvani e traverse.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

