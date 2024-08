Dalla Protezione civile allerta gialla per il maltempo in Gallura

Fino alla mezzanotte tra giovedì e venerdì in Gallura c’è allerta gialla per rischio idrogeologico, lo ha stabilito la Protezione civile. Oggi la pioggia e la grandine si sono abbattute su diverse zone della Sardegna. Il Sassarese è stata la zona più colpita.

Secondo la Protezione civile regionale l’allerta di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico riguarda la Gallura, ma anche le aree Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu. La pioggia accompagnerà parte di questa ultima settimana di agosto, ma il caldo non ha ancora nessuna intenzione di andare in vacanza.

