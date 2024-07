Idee e consigli per le giornate di brutto tempo in Gallura

Sei tra quelli che: “ma se in Gallura (Sardegna) il tempo è brutto cosa fai?”. Di seguito alcune idee per sfatare il falso mito secondo cui la Sardegna è solo mare smeraldo e spiagge dorate. Armandosi all’occorrenza di ombrelli o k-way, la Gallura offre diverse opzioni culturali, enogastronomiche, sportive e di intrattenimento in grado di illuminare le più uggiose delle giornate.

Come nel resto della penisola, non possono mancare le visite per borghi e cittadine. Aggius, Arzachena, La Maddalena, Luogosanto, Olbia, Palau, San Pantaleo, Tempio Pausania sono solo alcune delle località dove poter trascorrere la giornata. Qui, oltre a passeggiare per le vie del posto, visitando chiese e monumenti, e a intrattenersi nei numerosi locali, si può accedere a diversi musei, che spesso ospitano mostre temporanee. Tra questi, il MEOC ad Aggius, la mostra storica “I Diavoli Rossi” a Tempio, il complesso museale garibaldino a Caprera e quello archeologico di Olbia. A proposito di archeologia, alcune località possiedono anche suggestivi patrimoni nuragici.

Non da meno le proposte enogastronomiche. Diffuse qua e là in tutto il territorio, molte cantine vinicole danno la possibilità di fare tour della vigna e degustazioni, così da accedere a prodotti di qualità. Per esempio, tra le campagne della Gallura, si trovano le famose vigne Surrau e la tenuta Muscazega. Molto interessanti, anche le cooking class, vere e proprie lezioni di cucina, che danno accesso alle tipicità locali. Presso le Tenute Pilastru, per esempio, ci si può cimentare nella lavorazione di gnocchi, zuppa gallurese e seadas. Non banale, nemmeno il pranzo tradizionale in agriturismo con annessa lunga pennichella, che il maltempo provvederà a rendere meno colpevole.

Ai più sportivi non è preclusa la possibilità di fare attività al chiuso: Arzachena e Olbia, per esempio, possiedono strutture al coperto con campi da tennis e da padel. Da non sottovalutare nemmeno il potere rigenerante dei centri benessere dopo provanti giornate al mare. Attività tipicamente urbana, invece, l’Escape room di Porto Cervo, che, proponendo diverse tematiche, promette un’esperienza esaltante e coinvolgente. Se tutto ciò non dovesse bastare, è sempre valida l’opzione di affollare centri commerciali e supermercati, coccolati dall’estiva brezza dei condizionatori.

