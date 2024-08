Incendio in casa, uomo salvato a San Teodoro

Stava dormendo nel suo appartamento e non si è accorto che stava bruciando, grazie a un passante il salvataggio a San Teodoro. Poco dopo le 16.30 un passante ha lanciato l’allarme perché ha visto il fumo uscire da una casa nella centralissima via Toscana. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, partiti dalla base estiva di San Teodoro del comando provinciale di Nuoro.

I vigili del fuoco hanno scoperto che all’interno dell’appartamento c’era un 61enne ancora addormentato, che rischiava di morire per le esalazioni dei gas. L’uomo è stato immediatamente portato all’esterno dello stabile e consegnato al personale del 118, che si è occupato del trasferimento in ospedale. Nel frattempo la squadra del 115 ha domato le fiamme e esso in sicurezza l’appartamento. Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la Polizia locale di San Teodoro.

