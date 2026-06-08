Meno plastica più bellezza, campagna per il mare pulito in Gallura

La campagna per il mare pulito in Gallura.

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata lunedì 8 giugno, sul territorio si sono susseguite iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale e alla riduzione dell’inquinamento marino. Tra queste, gli Amici di Talmone e Cala di Trana hanno promosso una campagna informativa dal titolo Meno plastica, più bellezza, accompagnata da un video diffuso attraverso il canale YouTube del gruppo.

Il filmato raccoglie una serie di piccoli gesti quotidiani finalizzati a limitare l’uso della plastica monouso e a contrastare la dispersione di rifiuti da fumo nell’ambiente marino. L’iniziativa si è inserita nel contesto di una giornata di pulizia ambientale svolta il giorno precedente, durante la quale volontarie e volontari hanno operato lungo diverse aree costiere, intervenendo nelle spiagge e nelle insenature rocciose di Cala Scilla, Porto Cuncato e Punta Don Diego.

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Nel corso delle attività, secondo quanto riferito dagli organizzatori, sono stati raccolti numerosi rifiuti plastici e mozziconi. Tra i materiali recuperati è stata segnalata la presenza di circa un centinaio di cannucce in plastica, considerate particolarmente problematiche per l’impatto sugli ecosistemi marini e sulla fauna, con riferimento anche alla tartaruga caretta caretta. Gli Amici di Talmone hanno indicato che la campagna proseguirà per tutto il mese di giugno con ulteriori momenti informativi e visite guidate, durante le quali verranno proposte attività di sensibilizzazione rivolte alle persone presenti sulle spiagge, con l’obiettivo di promuovere comportamenti più attenti alla tutela dell’ambiente costiero e marino.

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