Messaggi truffa in Gallura, l’Asl invita a fare attenzione

I messaggi truffa a nome della Asl Gallura.

In Gallura cresce l’allerta tra i cittadini per messaggi sms sospetti che circolano a nome di presunti servizi sanitari. Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni che invitano a contattare numeri con prefisso “893“, facendo riferimento a un inesistente “Centro Gestione Vaccinale“. La Asl Gallura ha chiarito che nessun ufficio o servizio aziendale invia messaggi di questo tipo e ha invitato la popolazione a mantenere alta la guardia.

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L’Azienda sanitaria locale sottolinea come il testo dei messaggi spesso esorti i destinatari a contattare con urgenza presunti uffici per “comunicazioni che li riguardano“, ma si tratta di numeri a pagamento con costi molto elevati, collegati a truffe. La Asl raccomanda di diffidare da messaggi contenenti diciture come “Centro Unico Primario“, “Centro Unico Polivalente” o “Gestione Unica Prenotazione” e di non rispondere in alcun modo.

La Asl Gallura ricorda che in questi casi è fondamentale seguire le indicazioni della Polizia Postale, prestando attenzione e segnalando eventuali tentativi di raggiro. L’azienda sanitaria insiste sulla necessità di informarsi attraverso i canali ufficiali per evitare di cadere vittime di frodi e di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute.

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