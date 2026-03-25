A Palau mozziconi e rifiuti deturpano le aiuole di via Capo d’Orso

Mozziconi e rifiuti deturpano le aiuole di Palau.

Nonostante la bellezza naturale che caratterizza uno dei borghi più suggestivi della Gallura, il fenomeno dell’inciviltà continua a manifestarsi attraverso atteggiamenti che feriscono non solo il decoro urbano, ma anche l’ambiente stesso. L’ultimo episodio, documentato con sdegno da alcuni passanti, riguarda Via Capo d’Orso, dove alcune aiuole e piante ornamentali sono state sistematicamente utilizzate come raccoglitori di rifiuti.

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Le immagini parlano chiaro: il cuore di una rigogliosa pianta grassa, tipica della flora locale, è stato riempito con una quantità impressionante di mozziconi di sigaretta e fazzoletti di carta. Quello che dovrebbe essere un elemento di abbellimento della pubblica via è diventato, a causa di un gesto reiterato e consapevole, un ricettacolo di rifiuti.

Non si tratta di una distrazione isolata, ma di un comportamento che denota una totale assenza di rispetto per la comunità e per il lavoro di chi cura il verde pubblico. L’abbandono sistematico di mozziconi nelle aiuole di via Capo d’Orso non rappresenta soltanto un danno estetico, ma un vero e proprio attacco all’ecosistema urbano. I filtri delle sigarette, infatti, non sono rifiuti inerti: al loro interno si nasconde un concentrato di sostanze chimiche e microplastiche che possono impiegare anni per degradarsi, finendo col contaminare il suolo e compromettere la salute delle piante che li ospitano.

Al danno ambientale si aggiunge un pesante onere economico per la rimozione di simili scarti dalle piante che grava sui costi di manutenzione del verde pubblico a carico di tutti i contribuenti. In ultima analisi, è l’immagine stessa di Palau a uscirne ferita: una meta turistica d’eccellenza, che fonda il suo prestigio sulla cura del paesaggio, vede la propria bellezza deturpata dall’egoismo di chi sceglie di anteporre la propria inciviltà al rispetto del bene comune.

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