Si arrampica su un traliccio a Santa Teresa ma cade e muore: cosa sappiamo

Un 28enne muore cadendo da un traliccio a Santa Teresa

Si era arrampicato su un traliccio per rubare rame, ma la struttura ha ceduto e un 28enne è morto a Santa Teresa Gallura. Si delinea meglio la dinamica della tragedia di questa notte. Il giovane di origine rumena non si era arrampicato per gioco ma lo aveva fatto per cercare di rubare materiali. Non era solo, l’operazione notturna era scattata assieme a un amico della stesa età.

Non è ancora chiaro come si siano svolti i fatti, ma dalle prime ricostruzioni sembra che la base del palo di legno fosse malandata. Quando il 28enne è salito sopra è venuto giù tutto. Non gli ha lasciato scampo la caduta improvvisa da un’altezza di 15 metri, che corrisponde più o meno al quinto piano di una palazzina. I carabinieri hanno sentito l’amico che ha dato l’allarme e stanno facendo tutti gli accertamenti sulla vicenda.

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