Carabinieri in Comune a Palau: consigli agli anziani contro le truffe

Truffe agli anziani, un incontro a Palau

I carabinieri interverranno in Comune a Palau per dare consigli agli anziani su come evitare di cadere nelle truffe. L’appuntamento nella sala consiliare del Municipio è per giovedì 7 novembre alle 15.30. Ci saranno le assistenti sociali comunali, Giovanna Carta e Marta Cassoni, il comandante della stazione dei carabinieri Daniele Antonucci e il parroco don Paolo Pala.

L’iniziativa di Palau si collega alla campagna nazionale contro le truffe agli anziani, lanciata dall’Arma dei Carabinieri lo scorso 10 luglio 2024. Nata per contrastare un fenomeno in preoccupante crescita, ha raccolto significativi risultati a pochi mesi dal suo avvio. In questo quadro, prosegue la costante attività informativa dei reparti territoriali, con particolare riferimento alle stazioni Carabinieri, quotidianamente a contatto con le comunità.

Tra le attività peculiari dei Comandanti di Stazione ci sono gli incontri formativi con la cittadinanza, con consigli utili per prevenire il fenomeno criminoso. Ma anche la collaborazione con le parrocchie, gli organi di informazione, le associazioni e le istituzioni locali per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno delle truffe a danno delle fasce deboli.

