Successo a Porto Rotondo per la Festa del calamaro

“Grazie a tutti per la straordinaria Festa del Calamaro“, a Porto Rotondo esultano per l’ennesimo successo della manifestazione. “A nome del Consorzio Centro commerciale naturale di Porto Rotondo Visit Porto Rotondo ringrazio di cuore ogni partecipante, volontario e chef della Associazione Cuochi Provincia Gallura che ha contribuito al successo di questo evento”. Così commenta la riuscita della manifestazione Luca Bonifaci, presidente del Centro commerciale naturale Porto Rotondo.

“Un sentito grazie al Consorzio di Porto Rotondo, alla Marina Di Porto Rotondo, alla scuola di danza Black Swan-Danza & Fitness, al Comune di Olbia, ai carabinieri di Porto Rotondo e ai volontari del Pronto Soccorso. Un ringraziamento doveroso va ai commercianti che hanno aperto le loro attività per accogliere il pubblico con calore e professionalità. Un ringraziamento speciale va anche al conte Luigi Donà delle Rose che non poteva mancare in una giornata così importante per la “sua” Porto Rotondo. Questa festa, una tradizione che ci accompagna dal 1971, ci ricorda quanto Porto Rotondo sia speciale.

Grazie a voi la piazza San Marco si è riempita di entusiasmo e passione, dando vita a una festa indimenticabile. Come da tradizione i calamari avanzati sono stati donati alla Mensa vincenziana di Olbia“.

