Olbia e la Gallura trainano l’extralberghiero in Sardegna

Olbia e la regina dell’extralberghiero in Sardegna: primato nel 2024, ma tutta la Gallura registra un fatturato record. Nei primi 20 Comuni dell’Isola ci sono 9 centri costieri del Nordest. I dati forniti da Eurispes sono stati elaborati da Extra, l’associazione dell’extralberghiero in Sardegna presieduta da Maurizio Battelli.

Nel 2024 in Sardegna gli alloggi turistici al di fuori del circuito degli alberghi è arrivato a 578 milioni, con un incremento del 32 per cento. In Gallura il fatturato è stato di 229 milioni, +39,6%. Nella top 20 della Sardegna svetta Olbia con 56.577.294 euro, seguita da Arzachena (43.815.656) con San Teodoro al quarto posto (41.401.413). Budoni è ottava, Palau decima, Santa Teresa 12esima, Trinità d’Agultu-Vignola 14esima, Golfo Aranci 15esima e Loiri Porto San Paolo chiude la top 20.

Nei principali centri della Gallura c’è stata una flessione nei mesi di bassa stagione rispetto all’anno scorso. Ma l’incremento nei mesi di punta e della fascia di lusso sono stati tali da far registrare fatturati record. Il 9 e 10 marzo alla Fiera di Cagliari ci sarà Extra 2025 e gli addetti ai lavori possono iscriversi sul sito dell’associazione dell’extralberghiero in Sardegna.

