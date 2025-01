Giorno della memoria, Olbia non dimentica la storia di Anna Frank

A Olbia iniziativa su Anna Frank per il Giorno della memoria

Anche Olbia celebra il Giorno della memoria e lo fa con uno spettacolo teatrale che nasce dal ricordo di Anna Frank. Lo spettacolo “Soit gentil et tiens courage” è realizzato dall’Associazione culturale Italo-tedesca e patrocinato dal Comune di Olbia. L’evento, inserito nella rassegna “Sul filo del discorso”, si terrà al MusMat lunedì 27 gennaio alle ore 17:30 e sarà aperto a tutti i cittadini. Si tratta di un’azione scenica liberamente tratta dal diario di Anna Frank. Il titolo è una frase che sottolinea quanto gentilezza e coraggio, insieme, siano fondamentali per affrontare le avversità della vita.

“La Giornata della memoria rappresenta un momento fondamentale per riflettere sul passato, per ricordare le vittime dell’olocausto e per riaffermare i valori della solidarietà, della pace e del rispetto reciproco”. Così commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Olbia, Sabrina Serra. “Questo evento, non è solo un omaggio alla memoria, ma anche un progetto educativo di ampio respiro – continua -. Coinvolgere studenti di scuole di diverso ordine e grado significa seminare nei giovani il senso della responsabilità storica e l’importanza di mantenere vivo il ricordo. Affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare“.

“Sono felice che l’ottima collaborazione con il Comune di Olbia si sia rinnovata – commenta Cristina Ricci dell’Associazione Italo-Tedesca -. L’ambasciata dei Paesi Bassi ha molto a cuore la tematica dei diritti umani e sostiene con convinzione i progetti che coinvolgono le giovani generazioni”.

