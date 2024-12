Chi ha una casa a Olbia sempre più spesso la sfrutta come B&B

Chi ha una casa in più a Olbia la sfrutta come B&b, l’effetto collaterale è che peggiora l’emergenza alloggi per chi cerca un tetto. Lo sviluppo turisti di Olbia ha i suoi effetti collaterali: porta soldi, ma leva alloggi. “L’extralberghiero a Olbia è in forte crescita, il numero dei posti letto ha superato quelli degli alberghi – conferma Fabio Fiori di Federalberghi – da parte degli albergatori non c’è nessuna contrapposizione, molti hanno investito anche in quel campo o comunque lo hanno fatto amici e conoscenti. È tutto un indotto che aiuta a far viaggiare l’economia cittadina”.

Però questo fenomeno lascia senza un tetto chi non ha appartamenti vuoti su sui speculare. C’è chi oltre letto&colazione ha bisogno di un appartamento dove vivere. “Purtroppo il problema dell’emergenza alloggi a Olbia è sempre più grande e la scelta di affittare per brevi periodi peggiora la situazione – commenta Fiori -. Serve un deciso intervento della politica per trovare contromisure a questa situazione”.

Lo stesso appello viene sempre rilanciato dal Sunia, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari. Non spetta alle organizzazioni di categoria trovare soluzioni a un problema così ampio e complesso. Nonostante Olbia, sul fronte dello spopolamento, sia in controtendenza rispetto al resto dell’Isola la popolazione è sempre più anziana e servono strategie urbanistiche sulla casa. I turisti la desiderano per trascorrere vacanze, ma gli altri ne hanno bisogno per camparci.

