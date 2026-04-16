Poste chiuse ad Aglientu, ecco perché e cosa è successo

La chiusura delle Poste di Aglientu per manutenzione.

Un intervento di manutenzione straordinaria interessa l’ufficio postale di via Pariseddu ad Aglientu, inserito in un programma di lavori strutturali destinati al miglioramento dei livelli di accoglienza e delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. L’iniziativa rientra in un piano più ampio che prevede adeguamenti e interventi sugli spazi utilizzati dal personale e dalla clientela.

Nel periodo di chiusura temporanea della sede, Poste Italiane ha predisposto una soluzione alternativa per assicurare la continuità dei servizi, pur segnalando possibili disagi e scusandosi per gli stessi. A partire da domani, venerdì 17 aprile, e per tutta la durata dei lavori, è prevista l’attivazione di uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di via San Trano a Luogosanto, pensato per accogliere la clientela di Aglientu.

Presso tale sportello sarà possibile effettuare il ritiro di pacchi e della corrispondenza non recapitata a domicilio in caso di assenza del destinatario, oltre allo svolgimento di operazioni non eseguibili in circolarità, cioè quelle legate all’ufficio postale di radicamento del rapporto come le operazioni sui conti BancoPosta e sui libretti di risparmio. Il servizio dedicato sarà disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.

Poste Italiane ha inoltre ricordato che i servizi e i prodotti in circolarità restano comunque accessibili in tutti gli uffici postali del territorio e che, in alternativa, sono utilizzabili anche i canali digitali come il sito poste.it e la nuova applicazione “P“, considerati punti di accesso ai servizi del gruppo, utilizzati quotidianamente in media da circa 4 milioni di utenti in Italia. Salvo eventuali imprevisti, la riapertura dell’ufficio postale di via Pariseddu ad Aglientu è prevista per mercoledì 29 aprile.

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