Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandate il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 1 badante, 1 addetto alla contabilità. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 2 educatori professionali, 2 governanti in esercizi alberghieri. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 2 governanti responsabili del reparto housekeeping. Si offre contratto a tempo determinato. Ci si può candidare direttamente tramite la pagina Linkedin dell’Aspal.

Cantieri comunali.

Bortigiadas

Il Comune di Bortigiadas assume per il cantiere 2 operai qualificati operatori alla motosega, 1 operaio qualificato muratore, 7 operai comuni come personale non qualificato addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi. Domande entro l’11 dicembre. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Luras

Il Comune di Luras assume per il cantiere 5 operai comuni come personale non qualificato addetti alla manutenzione del verde, 2 operai qualificati muratori. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro l’11 dicembre. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Santa Teresa Gallura

Il Comune di Santa Teresa di Gallura assume per il cantiere 6 operai comuni manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro l’11 dicembre. Info nel CPI di Palau, sede decentrata di Olbia.

Limbara

L’Agenzia Forestas assume per i cantieri del territorio attorno al Monte Limbara, tra Tempio Pausania, Calangianus e Aglientu, le figure di Operatori Forestali Qualificati: 19 operatori alla motosega, 7 conduttori di mezzi pesanti e camion, 1 conduttore di macchinari per il movimento terra, 1 muratore in pietra e mattoni, 2 meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 10 al 23 dicembre. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Sardegna

L’Ares Sardegna assume per i cantieri occupazionali sperimentali dell’Isola personale sanitario con la qualifica di Operatore Socio sanitario. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 13 al 19 dicembre. Info nel CPI di Sassari.

Gallura

L’Agenzia Forestas assume per i cantieri del territorio della Gallura, tra Olbia e Santa Teresa di Gallura, le figure di Operatori Forestali Qualificati: 55 operatori alla motosega, 26 conduttori di mezzi pesanti e camion, 3 conduttori di trattori agricoli, 2 conduttori di macchinari per il movimento terra, 7 muratori in pietra e mattoni, 2 meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore, 2 allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 10 al 23 dicembre. Info nel CPI di Olbia.

Olbia. 1 Operaio addetto al carico e scarico merci

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operaio addetto al carico e scarico merci iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 14 aprile 2025. Info nel CPI di appartenenza.

Buddusò. 1 Operaio caseario / Manovale di magazzino

Un’azienda cerca per la sede di Buddusò 1 operaio caseario/manovale di magazzino iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 7 aprile 2025. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena, località Porto Cervo. 1 Operatore amministrativo

Un’azienda cerca per la sede di Arzachena – Loc. Porto Cervo 1 operatore amministrativo iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 24 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui