Ginetto Mattana si chiama fuori dal premio Personaggio dell’anno di GalluraOggi

Ginetto Mattana ringrazia, ma si esce di scena: si chiama fuori dalla cinquina finale per il premio Personaggio dell’anno di GalluraOggi. Il fondatore dell’associazione Libere Energie di Olbia è sempre impegnato ad aiutare chi ne ha bisogno, ma questi sforzi vuole che restino sotto traccia. “Non è nel mio stile cercare di apparire o addirittura risultare un personaggio”, ha voluto precisare chiedendo con garbo di spegnere il faro puntato su di lui. “Ho una certa età e preferisco mantenere questo approccio, mettendo sempre gli altri davanti a me“, aggiunge.

“Ieri ho scoperto con sorpresa di essere tra i cinque finalisti del concorso “Personaggio dell’Anno 2024” di Gallura Oggi, che considero una bella iniziativa – ha scritto su Facebook -. Questa notizia mi riempie di gratitudine: significa che ho ricevuto l’affetto e la stima di molti concittadini, e per questo voglio ringraziarvi di cuore. Tuttavia, il motivo di questo post è annunciare il mio ritiro dalla competizione. Non amo competere, né desidero essere considerato un personaggio. Per questo chiedo gentilmente agli organizzatori di rimuovere il mio nome dalla lista. Credo fermamente che chiunque vinca, vincerà l’Amore, perché tutto è Amore”.

La sua richiesta è stata immediatamente accolta e restano quattro i candidati alla prima edizione del premio Personaggio dell’anno di GalluraOggi. Qui le votazioni.

Angelo Calvisi , maestro del Kan Judo Olbia

, maestro del Kan Judo Olbia Filippo Pace , professore e scrittore

, professore e scrittore Daniela Pes , cantante e musicista

, cantante e musicista Cosetta Prontu, responsabile della Lida sezione di Olbia

