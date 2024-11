C’è ancora tempo per scegliere il personaggio dell’anno 2024 con Gallura Oggi

Ultimi giorni per proporre le candidature per il premio personaggio dell’anno 2024 attraverso il sito Gallura Oggi. Tante e diverse le proposte arrivate in redazione, ma c’è ancora tempo per segnalare persone, enti o associazioni che si siano distinti in questo anno e meritino un riconoscimento. La scadenza prevista era il 15 novembre, ma ci sarà tempo fino a domenica 17 novembre 2024.

Per proporre le candidature basta segnalarle con una mail a redazione@galluraoggi.it che abbia come oggetto “Personaggio dell’anno“. Oltre al nome è meglio aggiungere anche una motivazione che giustifichi la candidatura. Le proposte saranno poi esaminate dalla giuria. Si arriverà così a una rosa di cinque nomi e potranno essere di nuovo gli elettori a segnalare alla giuria chi vorrebbero come “Personaggio dell’anno”. Il 12 dicembre a Olbia ci sarà la proclamazione.

La giuria è composta da:

Marcello Zasso – giornalista, responsabile redazione di GalluraOggi.it

Sabrina Serra – vicesindaco e assessora alla Cultura del Comune di Olbia

Emiliano Deiana – scrittore, ex sindaco di Bortigiadas ed ex presidente Anci

Marella Giovannelli – giornalista, poetessa e scrittrice

Francesco Giorgioni – giornalista, docente e cultore delle tradizioni galluresi

