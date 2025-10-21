Premio Personaggio dell’anno 2025, via alle candidature su Gallura Oggi

21 Ottobre 2025

di Pietro Chiaese

Arriva l’edizione 2025 del Premio personaggio dell’anno di Gallura Oggi

Gallura Oggi lancia la seconda edizione del Premio Personaggio dell’anno: saranno i lettori a proporre le candidature, poi si voterà per le migliori. L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Gallura con la loro opera e attività. Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:

  • nel campo della solidarietà umana;
  • per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio
    dovere;
  • per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;
  • per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;
  • nel campo dello sport;
  • nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;
  • nel campo dell’assistenza e beneficenza.

Come funziona

Entro ottobre i lettori possono segnalare le candidature alla mail personaggiogalluraoggi@gmail.com con oggetto “Personaggio dell’anno“. La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature. A quel i lettori potranno scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.

Sarà possibile votare solo una volta il candidato. Le proposte che riceveranno più voti andranno a comporre la cinquina finale. A quel punto i componenti della Giuria, analizzati i risultati, tenuto conto del curriculum e dell’attività svolte dai candidati durante l’anno corrente, potranno eleggere il Personaggio dell’anno 2025.

La giuria è composta da:

  • Marcello Zasso – giornalista, responsabile redazione di GalluraOggi.itSassariOggi.it e OggiNuoro.it
  • Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale
  • Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia
  • Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura
  • Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura

La premiazione

La proclamazione del vincitore avverrà venerdì 12 dicembre alle 17.30 nella Sala conferenze di Confcommercio Olbia, in via Ogliastra, 46.

