Premio Personaggio dell’anno 2025, via alle candidature su Gallura Oggi

Arriva l’edizione 2025 del Premio personaggio dell’anno di Gallura Oggi
Gallura Oggi lancia la seconda edizione del Premio Personaggio dell’anno: saranno i lettori a proporre le candidature, poi si voterà per le migliori. L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Gallura con la loro opera e attività. Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:
- nel campo della solidarietà umana;
- per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio
dovere;
- per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;
- per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;
- nel campo dello sport;
- nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;
- nel campo dell’assistenza e beneficenza.
Come funziona
Entro ottobre i lettori possono segnalare le candidature alla mail personaggiogalluraoggi@gmail.com con oggetto “Personaggio dell’anno“. La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature. A quel i lettori potranno scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.
Sarà possibile votare solo una volta il candidato. Le proposte che riceveranno più voti andranno a comporre la cinquina finale. A quel punto i componenti della Giuria, analizzati i risultati, tenuto conto del curriculum e dell’attività svolte dai candidati durante l’anno corrente, potranno eleggere il Personaggio dell’anno 2025.
La giuria è composta da:
- Marcello Zasso – giornalista, responsabile redazione di GalluraOggi.it, SassariOggi.it e OggiNuoro.it
- Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale
- Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia
- Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura
- Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura
La premiazione
La proclamazione del vincitore avverrà venerdì 12 dicembre alle 17.30 nella Sala conferenze di Confcommercio Olbia, in via Ogliastra, 46.
