Premio Personaggio dell’anno 2025, via alle candidature su Gallura Oggi

Arriva l’edizione 2025 del Premio personaggio dell’anno di Gallura Oggi

Gallura Oggi lancia la seconda edizione del Premio Personaggio dell’anno: saranno i lettori a proporre le candidature, poi si voterà per le migliori. L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Gallura con la loro opera e attività. Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:

nel campo della solidarietà umana;

per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio

dovere; per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;

per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;

nel campo dello sport;

nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;

nel campo dell’assistenza e beneficenza.

Come funziona

Entro ottobre i lettori possono segnalare le candidature alla mail personaggiogalluraoggi@gmail.com con oggetto “Personaggio dell’anno“. La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature. A quel i lettori potranno scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.

Sarà possibile votare solo una volta il candidato. Le proposte che riceveranno più voti andranno a comporre la cinquina finale. A quel punto i componenti della Giuria, analizzati i risultati, tenuto conto del curriculum e dell’attività svolte dai candidati durante l’anno corrente, potranno eleggere il Personaggio dell’anno 2025.

La giuria è composta da:

Marcello Zasso – giornalista, responsabile redazione di GalluraOggi.it, SassariOggi.it e OggiNuoro.it

– giornalista, responsabile redazione di GalluraOggi.it, SassariOggi.it e OggiNuoro.it Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale

– consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia

– presidente Avis Olbia Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura

– presidente Legambiente Gallura Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura

La premiazione

La proclamazione del vincitore avverrà venerdì 12 dicembre alle 17.30 nella Sala conferenze di Confcommercio Olbia, in via Ogliastra, 46.

