Prenotazioni telefoniche in 15 uffici postali della Gallura

Le prenotazioni telefoniche in Gallura.

In Gallura Poste Italiane ha introdotto un nuovo servizio telefonico per prenotare il turno allo sportello in 15 uffici postali della zona. Questa iniziativa è stata pensata principalmente per facilitare l’accesso a chi ha meno dimestichezza con la tecnologia digitale, in particolare gli anziani, che potranno così organizzare facilmente un appuntamento in base alle proprie esigenze. La prenotazione telefonica è già attiva in vista del pagamento della pensione di luglio, previsto da martedì 1 luglio.

Il servizio è disponibile per oltre 40mila clienti della provincia che abbiano certificato il proprio numero di telefono sul sito poste.it o lo abbiano associato a strumenti di pagamento con Poste Italiane. Dopo aver confermato la prenotazione, il sistema riepiloga i dati e invia un promemoria via email e sms. Chi ha l’app Poste Italiane troverà inoltre la card dell’appuntamento nella schermata iniziale, da cui può gestire in autonomia la prenotazione.

Gli uffici postali abilitati a questo servizio sono quelli di Olbia Centro (via Acquedotto), Olbia 1 (viale Aldo Moro), Olbia 2 (via Agrigento), Olbia 3 (via Cherubini), Arzachena, Buddusò, Budoni, Calangianus, La Maddalena, Moneta, Oschiri, Palau, San Teodoro, Santa Teresa Gallura e Tempio Pausania.

